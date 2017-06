Delawie, Kosova të jetë shembull i zgjedhjeve të mira

Shtuar më 11/06/2017, ora 10:22

Ambasadori amerikan në Kosovë Greg Delawie ka vizituar para qendrën e votimit në shkollën fillore Ismal Qemali në Prishtinë ku edhe tha se Kosova mund t’i tregojë Ballkanit dhe botës se si do të duhej të mbyllej një proces zgjedhor. Kosova le të jetë shembull për zgjedhje të mira, pa incidente dhe të monitoruara mirë", ka thënë Delawie Sipas ambasadorit, janë katër ekipe të ambasadës amerikane që po e përcjellin procesin nëpër gjithë Kosovë n.Mbi 1 milion e 872 mijë qytetarë me të drejtë vote do të vendosin se kush do ta qeverisë Kosovë n në mandatin e ardhshëm. Me votën e tyre, qytetarët do te caktojnë përbërjen e ardhshme të Kuvendit, i cili ka 120 ulëse.Në garë për të siguruar vende në Kuvend janë 5 koalicione, 19 parti politike dhe 2 iniciativa qytetare.Votimi për zgjedhjet e parakoshme të 11 qershorit në Kosovë ka filluar në orën 7:00 të mëngjesit deri në orën 19:00. /albeu.com/