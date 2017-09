Debat i rrallë ndërmjet Thaçit e Rugovës (VIDEO)

02/09/2017, ora 15:49

Ish-Presidenti i Kosovës , Ibrahim Rugova , tepër rrallë kishte pranuar të përballej me kundërshtarët politikë. Në shumicën e rasteve kishte zgjedhur heshtjen edhe kur akuzohej për tradhti kombëtare.Por, pasluftës, Rugova e kishte pranuar një debat me Kryetarin e PDK’së, Hashim Thaçin. Pjesë e debatit ishte edhe Bernard Kouchner, ish-Kryeadministrator i Kosovës Aty ishin trajtuar temat prej funksionimit të shtetit e deri te zgjedhjet që do të mbaheshin. Debati është zhvilluar në kohën kur ka funksionuar Këshilli i Përkohshëm Administrativ, ku ndërkombëtarët s’e kishin njohur as Qeverinë e Përkohshme dhe as Qeverinë në Ekzil të Rugovës