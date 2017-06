Daçiç, mirënjohës ndaj 5 vendeve që nuk e kanë njohur Kosovën

Shtuar më 10/06/2017, ora 13:08

Ministri i jashtëm i Serbisë, Ivica Daçiç ka thënë se për shtetin serb kanë shumë rëndësi pesë vendet e BE-së që nuk e kanë njohur Kosovën.Ai ka bërë të ditur se Serbia do të mundohet të mbajë komunikim të vazhdueshëm, që raportet e shteti serb të jenë cilësore me këto shtete, shkruan lajmi.net."Është e rëndësishme që ato vende të informohen në lidhje me veprimet tona në dialogun e Brukselit.Është e rëndësishme sepse pa to gjendja do të ishte e vështirë", tha Daçiç.Qipro, Spanja, Greqia, Sllovakia dhe Rumania, janë pesë vendet e Bashkimit Evropian që nuk e kanë njohur pavarësinë e Kosovë, e që Serbia ka raporte mjaft të mira me këto shtete.