Çun Lajçi: O Behgjet, bëhu bashkë me gjeneralin se boll vajtuam

Shtuar më 19/08/2017, ora 21:33

Çun Lajçi i ka kërkuar Behgjet Pacollit të AKR-së të bëhet bashkë me Ramush Haradinajn për të mirën e Kosovës Ai ka thënë se Kosova nuk ka kohë për të humbur.“Ti je ajo që i duhësh Kosovës Behgjet Pacolli, prandaj sakrifikoje luksin e rehatinë familiare e bahu bashkë me gjeneralin që t’ecim para se boll vuajtem e boll qajtëm e pak dritë pamë. As ti Behgjet , as gjenerali dhe as Kosova nuk ka kohë me humb e as me u korit”, ka shkruar ndër tjera Lajçi, përcjellë Indeksonline.Më poshtë gjeni postimin e tij të plotë në Facebok:Letër për Behgjetin e Ramushin…Po filloj më skenën e fundit të ‘’Karvani i Bardh뒒 i Azem Shkrelit ‘’Gjithçka të mundeni shkarkojani vetës e ngarkomani mua. Dyli e mali durojnë t’bamet e t'pa bamet’’Andaj shamjet që do t’iu vijnë, m’i ngarkoni mua e letrës që po e shkruaj, sepse ka shumë ditë që lakoj emnat tuaj e dua t’them shumëçka e t’mos ju randoj, por as t’iu mesoj nuk dua, e të hesht nuk mundem.Ramush,I pari t’thash “më dëshpërove gjeneral i Dukagjinit’’ dhe pata të drejtë, sepse ishte hap i gabueshëm kualicioni me Pronton, por Jo edhe që t’anatemohesh kaq shumë, dhe i pari që po të them: Nëse don qeveri, merr ngat vetës shqiptarë që dijnë e që kanë e që nuk vjedhin. Bahu si Marash Uci e djemtë e Calit:’’Ju kamë e zemër, unë sy e vesh’’. Mos i dëgjo ç’thonë dhe merre Behgjet Pacollin si mendje, jo si numër e lodër zbukurimi siç bani dikur Thaçi, sepse Kosovës I duhën njerëz që ndërtojnë, ndihmojnë e punësojnë sa s’asht zbraz nga rinia, se pastaj mbetemi si Shumadia në pleq e plaka.Na duhet Behgjeti neve, jo Ne Atij, sepse Ai ka gjithçka, por shpirti i tij s’mund të jetë i qetë dhe i lumtun nëse Kosova asht e smutë. Ai që dijti me ia hap vetës dyert anë e kand botës, ai din qysh me ia hap dyert edhe Kosovës o gjeneral.Dhe krejt n'fundMos i ndëgjo ata që s’patën kurrë zemër për Dheun e Atdheun e as per skamnorin. Ata ishin e mbetën strofull për vezë qyqësh e helm gjarpinjësh. Kosovës I duhen njerëz me vizion pune e ndërtimi, si Ju, njerëz që na e zbukurojnë Atdheun dhe e punësojnë rininë, sepse nuk jetohet rrugash e kontenjerash me qese plastike dhe nuk mund të jemi gjithmonë furnizues i fuqisë punëtore për ‘baushtellat’ e Europës.Mos të brengosin gojëkëqinjtë, ata që se duan as vetvetën as shtetin. Sepse ne, gjithçka pranojmë pos vlerës së vërtetë.Ti je ajo që i duhësh Kosovës Behgjet Pacolli, prandaj sakrifikoje luksin e rehatinë familiare e bahu bashkë me gjeneralin që t’ecim para se boll vuajtem e boll qajtëm e pak dritë pamë. As ti Behgjet , as gjenerali dhe as Kosova nuk ka kohë me humb e as me u korit. /albeu.com/