Çifti Haradinaj përcjellin fëmijët për në shkollë

Shtuar më 04/09/2017, ora 09:14

Bashkëshortja e liderit të AAK-së, Ramush Haradinaj , Anita Muçaj- Haradinaj ka uruar sot fillimin e vitit të ri shkollor të gjithë fëmijëve bashkë me bashkëshortin.Ky është postimi i plotë:Sot filluam bashke vitin e ri shkollor !! Trimi filloi rrugetimin e tij ne shtegun e gjate te jetes!!! Te gjithe femijeve e posaqerisht femijeve qe bashke me Trimin tim sot per here te pare ulen ne bankat e shkolles ju uroj suksese!!! Mesimdhenesve ju uroj nje vit te mbare!!!