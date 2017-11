CIA mobilizon Ballkanin kundër Serbisë dhe Rusisë

Shërbimi inteligjent amerikan, CIA, duket se ka nisur një bashkëpunim me shërbimet simotra në Ballkanin Perëndimor. Në këtë bashkëpunim është përjashtuar vetëm Serbia.Thuhet se në një hotel të Podgoricës, në tetor ndodhi një takim i kryespiunëve të Ballkanit, me ftesë të CIA-s. Aty ishin krerët e shërbimeve të inteligjencës nga Shqipëria, Kosova , Maqedonia, Mali i Zi, Kroacia dhe Bosnje e Hercegovina, njofton Klan Kosova Të gjitha këto bashkë raportet se po synojnë ta luftojnë lidhjen e Serbisë të fundit me Rusinë. /albeu.com/