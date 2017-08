Filloi ceremonia varrimit e Bajram Rexhepit (FOTO LAJM)

Shtuar më 22/08/2017, ora 16:41

Në qytetin e Mitrovicës tashmë ka filluar ceremonia e varrimit të ish-kryeministrit dhe ish kryetarin e Mitrovicës , Bajram Rexhepi , i cili vdiq dje në Turqi Ish kolegët e tij mjekë, politikanë, figura publike e pjestarë të FSK’së, tashmë gjenden në varrëzat e Mitrovicës ku edhe do t’i jepet lamtumira e fundit ish kryeministrit të Kosovës Rexhepi ndërroi jetë të hënën në Turqi , në moshën 63-vjeçare. Ai në muajin prill pësoi sulm në tru, prej kur ndodhej edhe në koma. Pas trajtimit disaditor në Kosovë, Rexhepi ishte dërguar për trajtim në një spital turk. Rexhepi kishte lindur më 3 qershor 1954 në Mitrovicë. Rexhepi kishte diplomuar në Fakultetin e Mjekësisë në Universitetin e Prishtinës në vitin 1979 dhe studimet pasuniversitare i kishte përfunduar në Zagreb në vitin 1985. Punoi për vite me radhë si kirurg i përgjithshëm dhe specialist endoskopik në spitalin rajonal të Mitrovicës , deri në vitin 1990.Gjatë luftës me Serbinë më 1999, Rexhepi iu bashkua Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës dhe kaloi tre muaj në male, duke shërbyer si mjek në zonën operative të Shalës.Ndërkaq, më 2002 u zgjodh kryeministër i parë i institucioneve të përkohshme vetëqeverise të Kosovës Në periudhën e fundit, Rexhepi kishte lënë politikën dhe i ishte kthyer profesionit si kirurg në spitalin rajonal të Mitrovicë