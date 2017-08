Çelaj tregon çfarë i është thënë Vitore Stavilecit në momentin e sulmit

Shtuar më 28/08/2017, ora 20:49

Kandidati i PDK-së për Prishtinë, Lirak Çelaj ka treguar se çka i kanë thënë sulmuesit në momentin e sulmit, Vitore Stavilecit , bashkëshortes së Ministrit në detyrë të Zhvillimit Ekonomik.Tha se janë kritikat e fundit të Stavilecit në drejtim të udhëheqësve të Komunës së Prishtinës , si arsye për ngjarjen e sotme.‘Në bazë të porosisë që i është lënë asaj na tregon qartë se kush është porositësi i kësaj dhune. Natyrisht se ne nuk kemi dilemë. Është e vërtetë se kohët e fundit Blerand Stavileci ka qenë mjaft aktiv në denoncimin e keqpërdorimeve në Komunën e Prishtinës dhe gjithçka lidhet me këtë vijë”, tha Çelaj për televizionin Dukagjinin.“I kanë thënë: Thuj burrit tënd që të mos flas shumë dhe bashkëpunëtorët e tij le të ndalën e mos të flasin”, tha Çelaj duke aluduar në kritikat e fundit ndaj udhëheqjes së Vetëvendosjes në Prishtinë’, vazhdoi ai.Tha se PDK nuk do të ndalet dhe do të dërgoj faktet e keqpërdorimeve edhe në Prokurori.“Është për të ardh keq ku ka ardhë skena politike në çfarë pozicioni kemi ardhë ku përveç fjalëve të vrazhda e brutale ai agresiviteti brutal ka filluar të bartet edhe në dhunë fizike për çka kemi pasë një gradacion”, theksoi ai.