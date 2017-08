Brukseli i shqetësuar për Kosovën

Shtuar më 11/08/2017, ora 19:20

Pas dështimit disa here te përpjekjeve per për mbajtjen e seancës parlamentare, zyrtarët e Bashkimit Europian i bëjnë apel Kosovës që të formojnë sa më shpejtë institucionet, pasi nuk ka më kohë për të humbur.“Ne i bëjmë thirrje politikanëve të Kosovës që Kuvendi të konstituohet sa më pare. Vetëm në këtë mënyrë do të jetë e mundur që partitë të veprojnë me përgjegjësi dhe të përmbushin detyrimet e përcaktuara me Kushtetutë dhe ligj.”Brukseli ben edhe nje here te qarte se ratifikimi i marrëveshjes se kufirit me Malin e Zi është shume i rëndësishëm. Partitë politike nuk kanë gjetur ende një kompromis për themelimin e institucioneve. Bojkotimi i seancës nga deputetët e koalicionit PAN ka sjellë dështimin e zgjedhjes se kryetari te kuvendit . Megjithatë, kandidati për kryeministër të Kosovës , Ramush Haradinaj në një intervistë për Radion Evropa e Lirë, shprehet se organet e Kuvendit do të zgjidhen brenda 10 ditëve të ardhshme.“Tani besoj se është pak më e qartë gjendja. Pra, ka një reflektim të spektrit politik. Ashtu siç e thash më herët, dhe besoj që në këto ditët që po vijnë, në këto 10 ditë, do të jemi në gjendje që t’i marrim vendimet e duhura për të konstituuar Kuvendin, t’i zgjedhim organet e Kuvendit dhe njëkohësisht edhe formimin e Qeverisë.”Zgjedhja e kryetarit të Kuvendit ka mbetur pezull. Lëvizja Vetëvendosje ka deklaruar se “PAN” nuk i ka votat e mjaftueshme për të formuar qeverinë. Ndërkaq, kryesuesi i seancës konstituive, Adem Mikullovci, caktoi seancën e re në datën 14 gusht. /albeu.com/