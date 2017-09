Branbiq: Dialogu me Kosovën është i shkëlqyeshëm

Shtuar më 01/09/2017, ora 13:55

Kryeministrja e Serbisë, Ana Brnabiq , tha se "çdo dialog është i shkëlqyeshëm" dhe se Serbia, në takim me Kosovën në Bruksel , ka hyrë me vizione dhe siguri të reja.Në këtë kontekst, ajo u shpreh se nisma e presidentit të Serbisë, Aleksandar Vuçiç, për të nisur dialogun e brendshëm për Kosovën është veprim i guximshëm dhe i përgjegjshëm.“Mendoj se kjo nismë është përshëndetur në Bruksel ”, tha Brnabiq për Radio-Televizionin e Serbisë, transmeton Shërbimi i Ballkanit i Radios Evropa e Lirë. Brnabiq përsëriti se qëndrueshmëria rajonale është një nga prioritetet e Qeverisë së Serbisë, sepse pa të “nuk ka prosperitet afatgjatë”.Pas takimit të enjten në Bruksel me presidentin e Kosovës, Hashim Thaçi, presidenti i Serbisë, Vuçiq, tha se janë hapur bisedimet për marrëdhëniet afatgjata të serbëve dhe shqiptarëve në Kosovë.