Blici serb: Vuçiçi pro rrënimit të murit, shqiptarët nuk u kënaqën me kaq

Shtuar më 03/02/2017, ora 11:31

E përditshmja serbe "Blic" ka shkruar sot një artikull me një titull bombastik: " Shqiptarët po ndezin një fuçi baruti në Kosovë", ndërsa më tej jepet deklarata e kryeministri të Serbisë, Aleksandar Vuçiç, lidhur me takimin e fundit në Brukesl mes delegacioneve të Kosovë s dhe Serbisë. Shqiptarët nuk deshën të bisedohej për Bashkësinë e komunave serbe, por insistuan për rrënimin e murit . Kur e pranuam edhe këtë, thanë se kjo nuk mjafton. Nuk duan marrëveshje", citohet të ketë thënë Vuçiç.Vuçiç ka mbajur mbrëme një takim me palën serbe në Kosovë, në një bazë ushtarake në Rashkë të Serbisë, ku ka kërkuar ruajtjen e paqes dhe stabilitetit dhe se janë pajtuar për rrënimin e murit te ura e Ibrit në Mitrovicë.Ky takim erdhi pas vizitës së kryeministrit të Shqipërisë, Edi Ramës në Kosovë, për të cilin Vuçiç reagoi ashpër. /albeu.com/