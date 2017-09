Berisha: Do t'i drejtohem Gjykatës Supreme kundër Klanit Pronto

Shtuar më 16/09/2017, ora 09:01

Kandidati i Nismës për kryetar të Prizrenit , Zafir Berisha , sot i drejtohet Gjykatës Supreme të Kosovës.Ai thotë se do t’i shfrytëzojë të gjitha rrugët ligjore, që të mbrojë të drejtën e tij, për të garuar për kryetar të Prizrenit “Beteja politike për Prizren do të vazhdojë në Gjykatën Supreme , sepse PZAP me vendim e saj është në vallen e njëjtë sikurse KQZ”, tregon Berisha , shkruan PrizrenPress.“Sot, do t’i drejtohem Gjykatës Supreme ”, saktëson Berisha kohën e ankesës.Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka marrë vendim për decertifikimin e 86 kandidatëve për asamble komunale dhe kandidatëve për kryetar të komunave, me 8 vota për 1 abstenim dhe 1 kundër.Me këtë vendim kandidati i Nisma për Kosovën për kryetar të Prizrenit Zafir Berisha është decertifikuar dhe i është pamundësuar gara për të parin e Prizrenit Anëtarët e KQZ-së ishin të ndarë rreth këtij vendimi.Zafir Berisha thotë se “në këtë vend çdo gjë mundë të ketë, vetëm drejtësi jo!”“Pavarësisht shantazheve për eliminim politikë, si në kohën e komunizmit serbo-sllavë të bandave ‘Pronto’ dhe argatëve të tyre ne jemi këtu”, shprehet ai.