Beogradi akuzon shqiptarët për barbari ndaj objekteve fetare serbe

Shtuar më 24/08/2017, ora 16:09

Në faqen e parë të numrit të sotshëm gazeta serbe “Blic” ka akuzuar shqiptarët në Kosovë për “barbari” ndaj objekteve religjioze serbe.Ministri i Jashtëm serb Ivica Daçiç në intervistën e shkurtër dhënë kësaj gazete thotë se ” ai prej shumë kohësh në mënyrë intensive merret me problematikën e anëtarësimit të Kosovë s në UNESCO, por, sipas tij, sivjet Kosova nuk ka asnjë shans të pranohet”, transmeton Presheva.Online.Sipas Mati Matarija (pjesëtare e famshme e Kishës Ortodokse Serbe në Kosovë) , qendrat religjioze serbe do duhej të fitojnë status “eksterritorial” jashtë çdo kontakti me shtetin e Kosovë s.