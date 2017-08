Bekim Jashari: Nëse garoj për kryetar të Skenderajt, s’dalin Samiu dhe Nuredin Lushtaku!

Shtuar më 18/08/2017, ora 20:15

Djali i Hamzë Jasharit, Bekimi, ende nuk ka marrë vendim definitiv nëse do t’i futet apo jo garës për zgjedhjet lokale që pritet të mbahen me 22 tetor.Megjithatë, Jashari për herë të parë ka konfirmuar se nëse e bën një gjë të tillë, atëherë Sami Lushtaku dhe Nuredin Lushtaku nuk do të jenë pjesë e garës për të parin e komunës së Skenderajt.Në një prononcim për “Indeksonline”, Bekimi thotë se nëse bëhet kryetar do t’i shërbejë në plotësi qytetarëve të kësaj ane. Ndërsa konfirmon se nuk do të kyçet në asnjë parti.“Ende nuk e kam marrë vendimin është e njëjta gjendje. Jam duke shqyrtuar kërkesën e qytetarëve por s’ka diçka konkrete. Nëse e marrë vendimin unë do të jem në të mirë të vendit dhe qytetarëve kurgjo tjetër as më shumë e as më pak”, është shprehur ai, duke shtuar se në qoftë se garon do të dal si kandidat i pavarur.Në fund, Jashari theksoi se ka miqësi të mirë me dy Lushtakët. Për këta të fundit konfirmoi mundësin e moskandimit për qytetin i cili që nga paslufta është bastion i Partisë Demokratike të Kosovës.“Samijën dhe Nurën dytë i kam shokë, ata nuk kandidojnë nëse dal unë”, është shprehur në fund ai.