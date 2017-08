Bekim Haxhiu: Frashër Krasniqi e ka vendin në burg

Deputeti i Kuvendit të Kosovës nga radhët e Partisë Demokratike të Kosovës , Bekim Haxhiu e ka quajtur paramilitar të Lëvizjes Vetëvendosje, Frashër Krasniqin, i cili pardje lëshoi akuza ndaj ish-komandantëve të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës Nëpërmjet një shkrimi në Facebook, Haxhiu ka thënë se Krasniqi e ka vendin në burg, pasi që akuzohet për sulm me “zollë” ndaj Kuvendit të Kosovës "Akuzat dhe shpifjet kundër UÇK-së që u dëgjuan në Kuvend nga disa deputetë të PVV, ishin një përkthim i dobët nga serbishtja në shqip të akuzave dhe shpifjeve që Serbia i ka ba ndaj pjestarëve të UÇK-së, prej përfundimit të luftës e këtej", ka shkruar Haxhiu Ky është shkrimi i plotë i Haxhiut në Facebook:Paska fol në parlament paramilitari i PVV qe akuzohet për sulm me “zoll” ndaj Kuvendit të Kosovës Farshër Krasniqi – “Boshko Buha” i PVV i akuzuari për terrorizëm paska folë për trimërinë e komandantët e UÇK-së. I akuzuari që në mënyrë qyqare ka sulumuar Kuvendin e Kosovës paska shitë mend për trimëri e patriotizëm.Fol Frasher në foltore të parlamentit o paramilitar i PVV se vendin e ki në qeli të burgut bashkë me Sllobodan Gavriqin dhe me të akuzuarit tjerë për terrorizëm, por ti duke kërcnuar e frikësuar prokurorët e gjyqtarët ta kanë mundësu me hy në parlament e me ndejtë në shtëpi, se ti vendin e ke ne burg.Akuzat dhe shpifjet kundër UÇK-së që u dëgjuan në Kuvend nga disa deputetë të PVV, ishin një përkthim i dobët nga serbishtja në shqip të akuzave dhe shpifjeve që Serbia i ka ba ndaj pjestarëve të UÇK-së, prej përfundimit të luftës e këtej.Këto akuza në të kaluarën lansoheshin nga mediat serbe, ndërsa tash po lexohen të përkthyera nga deputetë e PVV, kanë ‘avansu’ miqt e Milloshit! /albeu.com/