BE-ja është mësuar që Kosova të heshtë

Shtuar më 20/11/2017, ora 07:58

Sa herë përballet me kritikat që nuk i ka ofruar Kosovës mundësi sikur vendeve të tjera të rajonit, në BE fajin e hedhin tek pala kosovare.Në BE janë mësuar që politikanët nga Kosova të jenë të dëgjueshëm, të mos ankohen, të falënderohen dhe të pranojnë çfarëdo që u thuhet, shkruan Augustin Palokaj, në kolumnen e tij të rregullt në Koha Ditore.Prandaj janë befasuar dhe “ofenduar” me paraqitjen kritike të Haradinajt.Por, edhe kryeministri i Kosovës është futur në lojën e dhënieve të premtimeve që nuk mund të zbatohen. Për shembull, premtimin se vitin e ardhshëm Kosova do të marrë statusin e kandidatit nuk do të realizohej edhe sikur Kosova vërtet të ishte Zvicër.