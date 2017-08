Bashkëshortja e Ukë Rugovës: PDK vepron me logjikë

Nusja e ish-presidentit Ibrahim Rugova, Blerta ka komentuar kandidaturën Jasharit për kryetar të Skenderajt Komentet ajo i bëri pas lajmit se PDK-ja do të përkrah Jasharin si kandidat i pavarur për kryetar të Skenderajt ” Suksese Bekim Jashari! Adem e Hamëz Jashari sakrifikuan tërë familjen për liri, pavarësi e demokraci. Prandaj, kandidimi i Bekim Jasharit si i pavarur tregon se kjo familje i takon popullit të Kosovës.Më vjen shumë mirë që PDK vepron me logjikë dhe jo me inat, duke treguar respekt dhe duke mbështetur kandidaturën Jasharit për të parin e Skenderaj-it. Kështu respektohet gjeneza!!! Kështu mbrohet i yti!!! E befasuar, por për të mirë. Suksese dhe respekt, ka shkruar ajo.