Bashkëshortja e Ukë Rugovës mesazh urimi të veçantë për Haradinajn

Shtuar më 11/09/2017, ora 16:43

Blerina Kllokoqi Rugova , bashkëshortja e Ukë Rugovës ka nisur këtë urim për Ramush Haradinajn pas zgjedhjes së tij kryeminsitër I venditJa urimi I saj:I nderuari Kryeministër,Përkundër faktit që ju vullnetarisht ndërpritet misionin e nisur së bashku me Presidentin historik Dr. Ibrahim Rugova , për të u treguar së pari korrekt me organet ndërkombëtare të drejtësisë, dhe së dyti për të mbrojtur luftën e pastër të UÇK-së, dhe përkundër faktit që dje shumë deputetë nuk ju votuan duke harruar bashkëpunimin e juaj të ngushtë me Presidentin historik Dr. Ibrahim Rugova dhe kontributin që ju dhe familja juaj keni dhënë për çlirimin e Kosovës, ju arritet që pas 13 viteve të riktheheni dhe të vazhdoni punën e lënë gjysëm.Ju, së bashku me qytetarët e Republikes së Kosoves, jeni ata që asnjëherë nuk pushuat së dashuri, respektuari dhe të qënit mirënjohes ndaj figures, jetës dhe veprës së Presidentit historik Dr. Ibrahim Unë jam shumë e sigurt, se ju si Kryeministër i Presidentit historik Dr. Ibrahim Rugova , duke njohur punën, filozofin dhe veprimin e Presidentit historik Dr. Ibrahim Rugova nga afër, do të përmbyllni pozitivisht misionin e Presidentit historik Dr. Ibrahim Rugova për një Kosovë të lirë e demokratike, me të gjithë qytetarët e saj të integruar në BE, në NATO dhe në lidhje dhe miqësi të përhershme me SHBA-të.Urime Kryeminister dhe vazhdojeni rrugën për fuqizimin e shtetit që e filluat së bashku me Presidentin historik Dr. Ibrahim Rugova në vitin 2004!