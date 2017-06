Banorët e qyteteve të tjera paguajnë energjinë që harxhojnë serbët në veri

Shtuar më 06/06/2017, ora 10:26

Rreth 8 milionë euro llogaritet vlera e energjisë elektrike të pa-faturuar për vitin 2016 në pjesën veriore të Kosovës , shifër kjo që është paguar nga qytetarët e pjesëve tjera të Kosovës , thonë autoritetet kompetente.Që nga përfundimi i luftës së fundit në Kosovë, në vitin 1999, zyrtarë të sektorit të energjisë e kishin të pamundur qasjen në veri të Kosovës dhe nuk arritën të lexojnë njehsorët, t’ua dërgojnë faturat qytetarëve në veri dhe as të mbledhin të hyrat për energjinë e shpenzuar atje.Katër komunat në veri të Kosovës janë të banuara më shumicë serbe, të cilat ndër vite kanë funksionuar jashtë sistemit juridik - kushtetues të Kosovës Bazuar në raportet që merr Zyra e Rregullatorit të Energjisë Elektrike (ZRRE) nga operatorët e licencuar, vlera e përgjithshme e energjisë së pa-faturuar në veri të Kosovës është rreth 8 milionë euro, ka thënë për Radion Evropa e Lirë, Adelina Murtezaj, zëdhënëse në këtë zyrë.Pasi kjo vlerë e mjeteve nuk është mbuluar nga institucionet e Kosovës , Murtezaj thotë se ZRRE-ja ka qenë e detyruar që kostot për mbulimin e humbjeve, duke përfshirë edhe humbjet në veri të vendit, t’ua shpërndajë të gjithë konsumatorëve.Ngarkesa me borxhet e një pjesë të popullatës së Kosovës te pjesa tjetër, mbetet çështje për diskutime edhe nga aspekti i të drejtave të njeriut.Avokati i Popullit, sipas Syzana Gashit, këshilltare ligjore në këtë institucion, ka nisur tashmë hetimet. Ajo ka thënë për Radion Evropa e Lirë, se gjatë takimit me zyrtarë të ZRRE-se, është konfirmuar se rryma e shpenzuar në veri të Kosovës iu faturohet qytetarëve në pjesë tjera në Kosovë.Gashi tha se për këtë rast Avokati i Popullit ka dërguar dy letra në Ministrinë e Zhvillimit Ekonomikdhe Ministrisë se Tregtisë dhe Industrisë.“Aktualisht jemi në shqyrtimin e dy përgjigjeve që kemi pranuar nga këto dy ministri. Sidoqoftë, Avokati i Popullit deri në fund të kësaj jave do të dal me një analizë ligjore dhe me gjetjet e lidhur më këtëçështjeje. Ka gjasa për të pasur shkelje të të drejtave të njeriut”, ka thënë Gashi.Në anën tjetër, përfaqësues të shoqërisë civile në Kosovë e konsiderojnë të padrejtë vendimin e ZRRE-se që borxhet nga humbjet teknike dhe konsumimi i paautorizuar i energjisë elektrike , të paguhet nga konsumatorët e komunave tjera.Visar Azemi, nga Konsorciumi Kosovar i Shoqërisë për Energji (KOSID), tha për Radion Evropa e Lirë se ky problem është dashur të zgjidhet gjatë bisedimeve që janë realizuar në Bruksel në mes Prishtinës dhe Beogradit.“Kjo është mungesë e shtrirjes së sovranitetit në atë pjesë. Është një dështim i politikës së Qeverisë e cila nuk ka arritur të shtrijë sovranitetin në pjesën veriore ashtu siç e bënë në pjesën jugore të Kosovës ”.“Kurse ne e dimë se për mos pagesa të energjisë elektrike intervenohet me mekanizma të ndryshëm për të inkasuar paratë e shfrytëzuara për energji”, ka thënë Azemi.Meqenëse Operatori i Sistemit të Shpërndarjes (OSSH) e ka të pamundur qasjen në veri të Kosovës , humbjet që shkaktohen në këtë pjesë të territorit nga OSSH konsiderohen si humbje politike, dhe si të tilla janë konsideruar si humbje jashtë kontrollit të OSSH-së, thonë zyrtarë të ZRRE-se. /REL/