Bajrami: Kemi furnizuar klasat me tekste shkollore

Shtuar më 30/08/2017, ora 11:52

Ministri në detyrë i Arsimit, Arsim Bajrami , njoftoi kabinetin qeveritar për përgatitjet që janë bërë për fillimin e vitit të ri shkollor. Ai ka bërë tv ditur se kanë furnizuar klasat me teksten shkollore, shkruan albe.com.Ai tha se ky vit, është vit, të cilin e kanë shpallur vit të sigurimit të cilësisë dhe implementimit të kurrikulës së re.“MASHT ka bërë përgatitjet e nevojshme që të hënën me 4 shtator në gjithë Republikën e Kosovës të filloje viti shkollor në arsimin parauniversitar. Gjatë kohës së pushimeve në bashkëpunim me Drejtoritë komunale të arsimit, është bërë renovimi dhe meremetimi i një numri të madh të shkollave. MASHT ka bërë furnizimin e nxënësve nga klasa e parë deri në klasën e gjashtë me tekste shkollore falas. Sivjet është risi pasi që kemi vendos që deri në klasën e gjashtë të shpërndajmë tekst, për shkak se nga klasa e gjashtë deri në klasën e nëntë kemi përdorur rezervat e viteve paraprake. Dhe tanimë ky proces ka përfunduar dhe të gjitha shkollat janë furnizuar me tekste. ”, tha Bajrami