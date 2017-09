Bahtiri largohet papritur nga takimi me PAN-in dhe Listën Serbe

Shtuar më 06/09/2017, ora 18:16

Nënkryetari i Aleanca Kosova e Re, Agim Bahtiri ka lëshuar takimin që po mbahet me mes të krerëve të PAN-it dhe AKR-së me përfaqësuesit e Listës Serbe, duke mos pranuar që të jap ndonjë informatë lidhur me atë se çka po diskutohet dhe a janë afër një marrëveshjeje."Më vonë i shihni detajet”, ka deklaruar ai duke dalë nga takimi.Ndërkaq brenda në ‘Swiss Diamond’ po qëndron kreu i AAK Ramush Haradinaj, Behgjet Pacolli si dhe përfaqësues të Listës Serbe. Burime te lajmi.net brenda takimit bëjnë të ditur se problem për arritjen e marrëveshjes për bashkëqeverisje në mes te koalicionit PAN- AKR dhe Listës Serbe është duke paraqitur çështja e Ministrisë së Bujqësisë.Këto burime thonë se Lista Serbe me këmbëngulje është duke kërkuar që ta drejtoj këtë ministri, ndërsa AKR-ja nuk dëshiron ta lëshojë atë. /albeu.com/