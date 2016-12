Asociacioni i Komunave është çelësi i mbijetesës serbe në Kosovë

Shtuar më 22/12/2016, ora 14:44

Shefi i Grupit Parlamentar të Listës Serbe në Kuvendin Kosovës , Slavko Simiç, i ka bërë thirrje qeverisë dhe institucioneve të Kosovës të fillojnë me zbatimin e marrëveshjes për krijimin e Asociacionit të Komunave me Shumicë Serbe."Çelësi i mbijetesës së popullit serb, që duhet të vazhdojë të jetojë në Kosovë dhe të bashkëjetojë e ta ndërtojë të ardhmen me shqiptarët, është krijimi i Asociacionit të Komunave Serbe", tha Simiç.Paraqitja e shefit të Grupit Parlamentar të Listës Serbe në Kuvendin Kosovës vie pas shumë javësh të bojkotimit të punës së institucioneve të vendit.Një pjesë e grupit parlamentar të Listës Serbe u kthye të enjten në Kuvendin Kosovës , pasi, siç thanë, "nuk kanë ndryshuar shumë as pas dy herë të bojkotimit të institucioneve ".Simiç ka pranuar se kushtet nuk janë përmbushur plotësisht sepse të gjithë duhet të jenë të vetëdijshëm se sa i vështirë është kthimi në institucione ku injorohen kërkesat dhe nevojat e bashkësisë.Simiq tha se Lista Serbe do të vazhdojë që përmes përfaqësuesve të saj politik të luftojë për të drejtat e bashkësisë serbe.Deputetët e Listës Serbe, që i takojnë Lëvizjës së Socialistëve dhe Slobodan Petroviçi nga Partia Liberale, po marrin pjesë në seancën për buxhetin e Kosovës , ndërkohë që deputetët e Partisë Përparimtare Serbe po vazhdojnë ta bojoktojnë atë.Përçarja brenda Listës Serbe erdhi pas shkarkimit të ish-ministrit të Pushtetit Lokal, Lubomir Mariç nga radhët e Partisë Përparimtare Serbe, transmeton "Rel". /albeu.com/