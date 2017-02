Asamblisti i PDK-së: Pas pak orësh nuk do të ketë mur

Shtuar më 04/02/2017, ora 19:49

Emir Azemi , asamblist i PDK-së në KK të Mitrovicës së Veriut, ka deklaruar se muri që gjendet aktualisht në pjesën veriore të qytetit, do të hiqet për pak orë. Muri që po shihet, nuk do të qëndrojë edhe për shumë orë këtu. Besoj se do të rrënohet pas pak orësh”, ka thënë Azemi në një bisedë për KTV-në.Sipas tij, rëndësi ka që të hapet ura dhe të ketë lëvizje të lirë, sepse, siç tha ai, qytetarët e Mitrovicës nuk e meritojnë këtë gjendje./Albeu.com/