Arrestohet kosovari që rregullonte viza pune për në Gjermani

Shtuar më 29/08/2017, ora 10:40

Policia e Kosovës ka bërë të ditur se ka arrestuar një person me akuzën e mashtrimit të vizave të punës në Gjermani . Sipas policisë personi në fjalë ka mashtruar disa qytetarë duke u premtuar rregullimin e vizave të punës për në Gjermani , shkruan albeu.com"Prizren, më 28.08.2017-11:00. Është arrestuar një i dyshuar mashkull K/Shqiptar, pasi që i njëjti në bashkëpunim me një person tjetër, ka mashtruar disa qytetarë duke u premtuar rregullimin e vizave të punës për në Gjermani . Si viktima janë intervistuar 15 meshkuj K/Shqiptarë dhe janë bastisur tri lokacione ku janë sekuestruar dokumentacion i ndryshëm në lidhje me vizat gjermane: llap-top , telefon si dhe një veturë me targa vendore. Me vendim të prokurorit i dyshuari është dërguar në mbajtje." thuhet në raportin e policisë./albeu.con/