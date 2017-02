Apostolova: Nuk do të ketë më mure në Mitrovicë, por struktura të reja

Shtuar më 05/02/2017, ora 12:41

Shefja e Zyrës së Bashkimit Evropian në Kosovë, Nataliya Apostolova , e cila ka qenë e pranishme gjatë rrënimit të murit ilegal në veri, ka thënë se rrënimi i murit në Mitrovicë është një moment shumë i rëndësishëm për qytetin e Mitrovicë s. Apostolova është shprehur shumë e kënaqur me marrjen e vendimit për rrënimin e murit në veri të Mitrovicë s, sipas saj ky është vendimi më i mirë i marrë mga dy palët."Mure nuk do të ketë më në Mitrovicë dhe do të formohet Asociacioni i Komunave serbe", ka thënë më tej shefja e Zyrës së Bashkimit Evropian në Kosovë.Rrënimi i murit vjen pas arritjes së marrëveshjes për rrënimin e tij, marrëveshje kjo mes Qeverisë së Kosovës dhe përfaqësuesve të Komunës së Mitrovicë s Veriore. /albeu.com/