Anila Kastrati kandidate e Nismës në Gjilan

Shtuar më 22/08/2017, ora 23:56

Nisma për Kosovën në zgjedhjet komunale të 22 tetorit në komunën e Gjilanit do të konkurroj me një grua. Kastrati do të jetë kandidate nga kjo parti për kryetare në zgjedhjet komunale të tetorit.Vendimi është marrë pak minuta më parë. Kastrati është profesoreshe universitare. Kastrati si kundërshtare në Gjilan do te ketë, Lutfi Hazirin nga LDK, Zenun Pajazitin nga PDK, Sami Kurteshin nga Vetëvendosje.