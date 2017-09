Analistët: Pacolli nënshkroi "varrimin politik"

Shtuar më 05/09/2017, ora 15:49

Jo pak herë Presidenti i Aleanca Kosova e Re (AKR), Behgjet Pacolli para zgjedhjeve të parakohshme u shpreh se bashkëpunimi me Partinë Demokratike të Kosovës (PDK) e fundosi atë politikisht duke mos e kaluar pragun në zgjedhjet parlamentare të vitit 2014.Ai shprehej se kurrë nuk do të bashkëpunonte përsëri me PDK-në. E megjithatë Pacolli tradhëtoi koalicionin LAA dhe nënshkroi marrëveshje me kryetarin e PAN-it, Kadri Veselin duke fituar 5 ministri dhe pozitën e zv.kryeministrit të parë.Por, pavarësisht fuqisë që fitoi në pushtet, analistët e shohin këtë veprim si kapitullim të AKR-së. Analisti politik Bajrush Morina thotë për albeu.com se Pacolli ka dhënë shënja plakje dhe ka nënshkruar “varrimin politik ” të tij.“Behgjet Pacolli mbrëmë ka nënshkraur “varrimin” politik të AKR-së dhe të tij si politikan. Ai duket se e ka ndjerë lodhjen dhe plakjen e tij në politik ë dhe dje arriti të shesë bukur shtrenjtë “lëkurën e dhisë së ngordhur” thotë Morina.Ndërkaq sipas tij, kjo qeveri nuk do të jetë stabile sepse nuk e ka vullnetin e shumicës së votuesve të popullit shqiptar të Kosovës duke shtuar më tej: " Kjo është qeveri e pazareve, e shantazheve, qeveri e 'shpëtimit politik ' të PDK së"Kurse analisti Shemsi Jashari thotë për albeu.com se elektrorati i AKR-së është i etur për pushtet dhe nuk do irritohet nga vendimi i Pacollit."Duke pasur parasysh se AKR nuk është se ka ndonjë vizion apo program të qartë për qeverisje dhe tradicionalisht ka qenë subject në rënie për nga mbështetja, elektorati i saj nuk shihet si shumë militant që mund të iritohen nga vendimi për të dal nga LAA apo për të hyrë në koalicion me PAN, por si elektorat që kërkon pushtet dhe të lidhur për interesa të caktuara, unë mendoj se hapsira me shumë ministri dhe poziten e zv kryeministrit, që koalicioni PAN i ka dhënë në qeverinë e ardhshme do ti ndihmoj AKR-së, të shtoj elektoratin e saj dhe të forcohet politikisht." u shpreh Jashari.Sipas tij, qeveria e ardhshme Haradinaj do të ketë përballje të vazhdueshme dhe nuk do të mund të jetë stabile vazhdimisht, pasi ka një opozitë të fuqishme dhe ka një grumbull partish të vogla që secila do pjesën e brenda qeverisë.Njëra nga çështjet e nxehta që Haradinaj duhet të zgjidhë është edhe ratifikimi i marrëveshjes së demarkacionit me Malin e Zi, kusht ky i liberalizimit të vizave me zonën shengen të Bashkimit Evropian. Haradinaj ka qenë i pari që e ka kundvrshtuar këtë marrëveshje prandaj mbetet interesant fakti mënyrën se si do e zgjidhë./albeu.com/