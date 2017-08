AKR përgenjështron Agim Bahtirin: Nuk kemi vendosur mbi koalicionin me PAN

Shtuar më 23/08/2017, ora 12:22

AKR nuk ka marrë ende asnjë vendim në lidhje me një bashkëpunim të mundshëm me PAN-in. Pavarësisht kësaj, kreu i Komunës së Mitrovicës, Agim Bahtiri deklaroi mbrëmë se AKR kishte vendosur të mos bashkëpunonte.Fatmir Matoshi nga AKR, i tha Indeksonline se vendimi i fundit është ai i Këshillit të Përgjithshëm të AKR-së, ditë më parë ku është autorizuar presidenti i këtij subjekti, Behgjet Pacolli qe të shoh mundësi tjera përveç koalicionit LAA për të tejkaluar situatën aktuale politike.“Nuk kemi marrë vendim të ri. Nuk e kam lexuar çka ka shkruar Bahtiri . Vendimi i fundit është ai i Këshillit të Përgjithshëm. Nuk kam informacione për ndonjë vendim tjetër”, ka thënë Matoshi.E, kryetari i komunës se Mitrovicës, Agim Bahtiri në një postim në llogarinë e tij në ‘Facebook’, ka shkruar se AKR ka marrë vendim mbrëmë qe të mos bëjë koalicionin me PAN-in.Në anën tjetër, zyrtarë të koalicionit PAN kanë deklaruar se partia e Behgjet Pacollit do të përfshihet në qeverinë Haradinaj. Madje, mediet kanë raportuar edhe për postet qe do t’i takojnë AKR-së në koalicion me PAN-in.