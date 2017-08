AKR bën prapakthehu: Kurrë s'kemi kërkuar koalicion me PAN

Shtuar më 24/08/2017, ora 09:40

AKR duket se s'ka ndërmend të kalojë tek PAN pavarësisht ultimatumit të Behgjet Pacollit ndaj LDK-së për të mos të penguar krijimin e institucioneve.Sekretari organizativ i AKR-së, Rrahim Pacolli tha në një intervistë për "Zëri" se ata nuk kishin patur asnjëherë ndërmend që të bashkëpunojnë me PAN-in, madje as që kishin kontaktuar me ta."AKR-ja, me sa di unë, ka kërkuar një koalicion gjithëpërfshirës. Kjo është diçka tjetër, kështu që unë nuk po shoh asnjë ndryshim dhe qysh është momentalisht nuk mund të ndodhë asgjë. Kurrë nuk kemi diskutuar me PAN-in. As nuk ka pasur marrëveshje, as nuk e kemi ndërmend të kemi marrëveshje me ta"., - u shpreh ai. /albeu.com/