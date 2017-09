Akademiku serb: Kosova nuk është zemra e Serbisë

Shtuar më 10/09/2017, ora 17:55

Akademiku serb, Dusan Todorovic ka thene se Kosova nuk është pjesë e Serbisë.Ai e ka akuzuar presidentin e Serbisë, Aleksandar Vuçic për hapjen e një dialogu të brendshëm për Kosovën në Serbi, duke shtuar se çështja e Kosovës është e kryer.“Nëse Vuçic pretendon se është faktor i paqes dhe stabilitetit, ai solli një keqkuptim me Maqedoninë më parë, Kosova tashmë është çështje e djegur. Kjo duket se Serbia është e përfshirë në punët e fqinjëve”, deklaroi Todorovic.“Në verë Vuçici bëri një ftesë për dialog të brendshëm , ndoshta edhe për njohjen e Kosovës. Kosova nuk është zemra e Serbisë, por e Shteteve të Bashkuara të Amerikës”, shtoi ai.Todorovic me tej ka akuzuar disa liderë në Ballkan që sipas tij janë të maskuar.Sipas tij, Serbia do të mbetet një vend i pandryshuar nën sundimin autokratik në Aleksandar Vuçicit. /albeu.com/