Ahmeti, Vllahiu e Çelaj, gara e fortë për Kryetarin e Prishtinës

Shtuar më 11/08/2017, ora 19:37

Gara për kreun e Prishtinës ka qenë tradicionalisht top prioritet për partitë politike.Të gjitha partitë vazhdimisht kanë nxjerr figura të rëndësishme për ta fituar Prishtinën . Zgjedhjet lokale kanë mbetur edhe pak javë që të do zyrtarizohen, me afat kushtetues, por gara do të jetë më e nxehta për Prishtinën Partia Vetëvendosje është e para që ka zyrtarizuar kandidatin e saj për të garuar në kryeqytet.Kryetari aktual i Prishtinës , Shpend Ahmeti do të jetë në garë për kryeqytetin e Kosovës me kandidatët e partive tjera.Nga partia e Ramush Haradinajt, në garë mund të jetë, ish-gazetari Arbër Vllahiu. Nga zëdhënësi i AAK-së, Muharrem Nitaj, nuk u mohua që Vllahiu mund të jetë njëri nga kandidatët, raporton Lajmi.net.Në PDK është folur si kandidat i mundshëm Lirak Çelaj, aktualisht shef i asambleistëve në PDK-së në KK të Prishtinës Çelaj ka deklaruar se deri më tani dega e ka mbështetur kandidaturën e tij.Në LDK, që dikur ka udhëhequr me Prishtinën ende nuk është zyrtarizuar emri.Sekretari i LDK-së, Ismet Beqiri, përfundimisht nuk do të jetë në garë, edhe pse është deklaruar se po pret bekimin e partisë.Mesohet se janë 3 emra që po shqyrtohen për të garuar në Prishtinë.Lumir Abdixhiku deputet i zgjedhur i LDK-së, kryetar i Bordit të AKP-së Petrit Gashi dhe deputetja Vjosa Osmani.Në disa komuna LDK-ja i ka zyrtarizuar emrat që do ta garojë, ndërsa në Prishtinë mbetet në ditët në vazhdim.Ndërsa AKR-ja e NISMA ende nuk kanë dal me ndonjë qëndrim për emrat e mundëshëm për të garuar për Prishtinën