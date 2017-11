Ahmeti: Vendimi për aktivistët është i padrejtë, shihemi në tubimin zgjedhor

Shtuar më 17/11/2017, ora 16:26

Ndaj vendimit të Gjykatës Themelore të Prishtinës ka reaguar edhe Kryetari i Komunës së Prishtinës nga radhët e Vetëvendosjes Shpend Ahmeti . Ai ka thënë se po t'i shpallnin të rinjtë sot të pafajshëm, ata do të shpallnin fajtor për vdekjen e Astritit,shkruan albeu.com.Ndërkaq në fund Ahmeti u ka bërë thirrje edhe për takimin përmbullës që do të mbahet në Prishtinë."Është e thjeshtë. Ekipi i njëjtë i prokurorëve e gjykatesve ka mbajtur edhe Astritin ne paraburgim padrejtësisht, e Astriti në parabrugim ka humbur jetën.Po ti shpallnin të rinjtë sot të pafajshëm, ata do të shpallnin fajtor për vdekjen e Astritit. Në mes vetës dhe të rinjve, ata dënuan këta të fundit.Drejtësia do të vihet në vend kurdoherë!Shihemi sonte në tubimin tonë përfundimtar në Prishtinë në sallen 1 Tetori në ora 19:30!" ka shkruar ai.