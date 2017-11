Ahmeti tregon nëse Pacolli do jetë nënkryetar, këto janë koalicionet e mundshme

Shtuar më 19/11/2017, ora 23:31

Sipas rezultateve jo-zyrtare kandidati i Lëvizjes Vetëvendosje, Shpend Ahmeti ka fituar Komunën e Prishtinës në zgjedhjet e balotazhit.E pas kësaj Ahmeti i ftuar në Tv Dukagjin ka bërë tv ditur se këtë mandat e sheh më të lehtë për koalicione. Ai ka konfirmuar që Rrahim Pacolli nuk do të ketë post nv qeverisje dhe ka shtuar se do të fillojnë bisedimet me Selim Pacollin duke mos e mohur se ky i fundit mund të jetë nënkryetar i komunës. Ahmeti ka shtuar më tej se do të flasin me Lëvizjen për Bashkim e NISMA për Kosovën e ALTERNATIVA për koalicionet të mundshme ./albeu.com/