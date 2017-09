Abdixhiku: Prokuroria ta marrë në pyetje ministrin

Shtuar më 14/09/2017, ora 13:41

Deputeti i LDK-së, Lumir Abdixhiku ka thënë se po të funksiononte Prokuroria, sot do të merrte në pyetje ministrin Nenad Rikallo, i cili është akuzuar për torturim të banorëve të “Dardanisë” në Prishtinë.“Po të kishte Prokurori ky shtet , dëshmitë rrëqethëse për torturat e Nenad Rikallos – pjesëtar i Beretave të Kuqe gjatë luftës në Kosovë – do të trajtoheshin qysh sot në mëngjes”, ka shkruar Abdixhiku në një postim në Facebook, ka shkruar se Qeveria nuk do të duhej të kishte pjesë një paramilitar të “ Beretave të Kuqe” të Serbisë, derisa e ka quajtur të domosdoshëm shkarkimin e tij.“Po të kishte Qeveri ky shtet , një paramilitar me histori torturuese si kjo, as që do të ishte pjesë e kabinetit të Republikës. Shkarkimi i tij është domosdoshmëri. Pazaret e Lista Srpskas s'mund të mundin dinjitetin e viktimave shqiptare”, ka shkruar ai.“Janë me dhjetëra qytetarë e dëshmitarë që pretendojnë keqtrajtim brutal të civilëve shqiptarë. Pretendimet e tyre s’kanë për të kaluar në heshtje. Do të bëjmë gjithçka, në Parlament e jashtë tij, për të marrë përgjigjet e duhura. Ftoj Prokurorinë e Kosovës të trajtojë pa vonesë pretendimet në fjalë”.