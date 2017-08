A do t’i bashkohen PAN-it? Takohen Behgjet Pacolli, Deda e Kusari

Shtuar më 25/08/2017, ora 13:13

Derisa vendi ka hyrë në krizë të thellë institucionale për shkak të moskonstituimit të Kuvendit dhe Qeverisë, sytë e opinionit janë drejtuar kah Behgjet Pacolli dhe tre deputetët tjerë të AKR-së. Pacolli i cili në disa raste ka thënë se nuk do të jetë bllokues, i ka dhënë edhe një ultimatum LDK-së dhe VV-së që të arrijnë një marrëveshje, në të kundërtën do të kalojë në krah të PAN-it.Mirëpo, në koalicionin LAA janë edhe dy deputetë të Alternativës, themeluesit e saj, Ilir Deda dhe Mimoza Kusari-Lila.Në galerinë më sipër mund të shihni bashkë Behgjet Pacollni, Ilir Dedën dhe Mimoza Kusarin, në një lokal të Prishtinës.Nuk dihet për çka kanë biseduar, por ka mundësi që edhe Ilir Mimoza Kusari bashkë me katër deputetë të AKR-së të bëhen pjesë e PAN-it, shkruan Lajmi.net.Sipas të gjitha gjasave, seanca e radhës e Kuvendit të Kosovës do të mbahet më 7 shtator, dhe se në të pritet përfundimisht të qartësohen gjërat edhe rreth PAN-it edhe rreth LDK-së e Vetëvendosjes. /albeu.com/