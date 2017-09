​Bytyçi: Prishtina ka nevojë për një menaxher të mirëfilltë

Shtuar më 17/09/2017, ora 11:20

Prishtina ka nevojë për një menaxher të mirëfilltë në mënyrë që ta bëjë atë vërtetë kryeqytet, e jo vetëm qytet.Kjo është arsyeja kryesore pse Shyqiri Bytyqi nga Nisma për Kosovën, i ka hyrë garës për të parin e Prishtinës, ani pse ai ditë më parë u emërua ministër i Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë.Sipas Bytyqit, qeverisjet e kaluara nuk janë marrë me gjëra të mëdha për ta bërë vërtetë Prishtinën kryeqytet, por me gjëra të cilat mund t’i ketë secili qytet tjetër.Në një intervistë për KosovaPress, Bytyqi ka deklaruar se përvoja e tij profesionale, angazhimet e tij menaxheriale dhe profesionale janë ato që e dallojnë nga kandidatët e tjerë për kryetar të kryeqytetit.Sipas pretendentit për Prishtinën , Shyqiri Bytyqi , programi i tij për të qeverisur me Prishtinën është program pragmatik, i prekshëm dhe i realizueshëm.Ndërkohë që ai thotë se pika më e fortë e qeverisjes së tij do të jetë se do të qeverisë për qytetarët.Po ashtu, Bytyqi ka thënë se nuk do të vijë në qeverisjen e Prishtinës për të bërë politika të mëdha, apo për të bërë politika të partisë, por do të vijë në pushtet për të qenë menaxher i mirë për Prishtinën .E si ngecje në qeverisjen e Shpend Ahmetit në Prishtinë, Bytyqi e sheh reflektimin e madh të partisë së Ahmetit, i cili thotë se ka filluar të merret me politika ditore dhe me politika partiake.Pretendenti për postin e kreut të kryeqytetit u shpreh i bindur se prishtinasit do të dinë të votojnë për një menaxher të mirë për kryeqytetin.