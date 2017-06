800 euro gjobë për shkupjanin që e mbyti qenin me sëpatë se lehte shumë (FOTO)

Shtuar më 30/06/2017, ora 14:04

Shkupjani që më 29 prill të këtij viti e mbyti qenin me sëpatë pasi lehte shumë, është dënuar nga Agjencia për ushqim dhe veterinari.Bëhet fjalë për personin S.H nga Shkupi i cili e mbyti qenin me emër Idriz, përcjell Telegrafi Maqedoni.Organizata për mbrojtjen e të drejtave të kafshëve "Anima Mundi" këtë akt e ka quajtur barbar dhe personin në fjalë e ka cilësuar si "monstër".Dënimi është paguar nga personi që me gjakftohtësi e bëri këtë gjest para një grup njerëzish të ulur në kafene në lagjen më të frekuentar të Shkupit- Debar Mallo.