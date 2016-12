100 udhëtarë nga Kosova përjetuan tmerr në aeroplanin rumun

Shtuar më 22/12/2016, ora 18:37

Djegia e motorit të avionit, i cili po fluturonte nga Shtutgarti për në Prishtinë i ka tmerruar më shumë se 100 udhëtar, të cilët ia kishin mësyrë Kosovës për të kaluar festat e fund vitit.Avioni i kompanisë ajrore nga Rumania “FLY 365”, të mërkurën në orën 21:00 ishte nisur nga Stuttgarti për në Prishtinë, por pas rreth 35 minutash fluturim avionit iu është djegur motori, ku më pas piloti është dashur të ateroj me emergjencë në Aeroportin e MunichMejdi Selimaj , i cili kishte qenë ne avion gjatë momentit të incidentit rrëfen për tmerrin që ka përjetuar ai, por edhe shumë udhëtarë tjerë që ia kishin mësyrë Kosovës për t’i kaluar festat e fund vitit. Selimaj thotë se aviobileten kthyese e kishte blerë të kompania “My Sky”.Ai më tej thotë se në fillim gjithçka ishte në rregull, ndonëse siç tregon ai fillimisht kishte frikë për shkak të vjetërsisë së avionit, në të cilin sipas tij ishte i vendosur një flamur i Republikës së Rumanisë.“Avioni u nis me rregull, ku në fillim gjithçka shkoi mirë. Por, përafërsisht pas një orë fluturimi në anën e djathtë të avionit ka ndodhur një zhurmë shumë e madhe, ku më pastaj në avion u krijua panik shumë i madh, pasi që kishte gra e fëmijë. Situata në avion u rëndua tej mase, por piloti është munduar ta ruaj stabilitetin e avionit, ndonëse kishte shumë ulje të mëdha të pakontrolluara. Kjo situatë në avion ka zgjatur përafërsisht rreth 20 minuta, deri sa piloti ka bërë aterrim të dhunshëm në Aeroportit e Munich”, rrëfen Selimaj për gazetën “Zëri”.Ai thotë se përkundër incidentit, fatmirësisht nuk ka pasur të lënduar, ndonëse shqetësimi në avion prej paraqitjes se defektit, e deri sa ka zbritur në tokë ka qenë tepër i madh.“Të gjithë kanë qenë shumë të shqetësuar, ka pasur qytetarë që kanë kërkuar ndihmë mjekësore për shkak të tmerrit që të gjithë së bashku e kemi përjetuar për rreth 20 minuta” rrëfen ai.Udhëtaret mbesin në aeroportPas të përfundimit të procedurave të Aeroportit Selimaj thotë se i ka marrë në telefon përfaqësuesit e kompanisë që e ka blerë biletën, ku nga ta ka kërkuar ndihmë si të veproj.“Rreth një orë pas aterrimit unë i kam thirr në telefon zyrtarët e kompanisë ku e kam blerë biletën. Ata më thanë se nuk paskan dëgjuar që ka pasur probleme. Por, më premtuan se do të më lajmërojnë shumë shpejt. Prita një orë, ata nuk më lajmëruan dhe unë u detyrova sërish t’i marrë në telefon. Por, ata më nuk u lajmëruan. Kështu që të gjithë ne mbetën në Aeroport. Pas kësaj ne kërkuam ndihmën e policisë dhe zyrtareve të Aeroportit, por ata na thanë se ndihmë mund të kërkoni vetëm te kompani që keni blerë biletat” rrëfen ai. Selimaj më tej thotë se një numër i qytetareve mbetën në Aeroport. Ndërkaq ata që kanë pasur mundësi kanë shkuar te të afërmit e tyre.“Ne përjetuam tmerrin në ajër, por përjetuam edhe tmerr në Aeroport, pasi që aty mbetën për orë të tëra. Unë sot i kam marrë në telefon sërish përfaqësuesit e kësaj kompanie dhe ata më thanë se a ke mundësi më mjete tuaja me shkuar në Zvicër dhe më pas shpenzimet e fluturimit nga ky shtet për ne Kosovë më thanë se i mbulon kompania ku e kam blerë biletën, por unë nuk ofertë të tillë nuk e pranova. Atëherë ata më thanë se do t’i kthejnë mjetet në llogari bankare, por së paku deri më tash nuk e kanë bërë një gjë të tillë” rrëfen Selimaj Përndryshe FLY 365 është kompani nga Rumania, e organizuar nga “RIA TRAVEL” në Prishtinë, “Kosova Airways në Prishtinë” dhe “MY SKY” në Gjermani.Kjo kompani fluturonin nga Prishtina në destinacione: Dusseldorf, Stuttgart, Munich, Basel./Albeu.com/