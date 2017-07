Zuckerberg dhe Musk, debate të ashpra për ndikimin e inteligjencës artificiale

Shtuar më 26/07/2017, ora 19:03

Miliaderët e teknologjisë Elon Musk dhe Mark Zuckerberg kanë nisur një debat publik për inteligjencën artificiale Musk i cilësoi njohuritë e Zuckerberg në këtë fushë të kufizuara.Terreni për sherrin mes dy miliarderëve u krijua nga Musk , shefi ekzekutiv i Tesla dhe Space X, i cili në fillim të muajit kërkoi rregulla të ashpra për inteligjencën artificiale , sepse si shumë shkencëtarë të tjerë, ai beson se ajo përbën një kërcënim serioz për ekzistencën e njerëzimit.“Unë vazhdoj që t’i bie kambanës së alarmit, por derisa njerëzit të shohin robotët në rrugë duke vrarë njerëz, nuk do të dinë si të reagojnë”,-deklaroi Musk gjatë një mbledhje me guvernatorë amerikanë. Musk thotë se njerëzit do të bëhen qytetarët të klasit të dytë në një të ardhme të dominuar nga inteligjenca artificiale , ose që do të përballemi me një revoltë robotës në stilin terminator. Por Zukerberg i ka cilësuar komente të tilla si të papërgjegjshme.I pyetur nga mediat për pikpamjet e Elon Musk Zuckerberg tha se ai është optimist për inteligjencës artificiale dhe se ata që e kundërshtojnë po ndalojnë përparimin teknologjik.Sipas Zukerberg , komentet e Musk janë negative dhe të përpërgjegjshme.Reagimi i Musk ishte i menjëhershëm dhe përmes një postimi në Twitter ai tha se Zukerberg ka dijeni të kufizuara në fushën e inteligjencës Debati për inteligjencës artificiale është mjaft i madh, por zërat më të fortë të teknologjisë së shkencës si Bill Gates apo Stephen Hawking janë kundër saj pasi mendojnë se do të shënojë fundin e njerëzimit. Të paktën, filmat që e parashikojnë këtë, nuk mungojnë. /albeu.com/