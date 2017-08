Mësohet data e ardhjes së versionit 3G të legjendarit Nokia 3310

Shtuar më 14/08/2017, ora 22:13

HMD Global dhe Nokia po punojnë në versionin e ri të modelit Nokia 3310 "> 3310 , i cili ka debutuar gjatë panairit të sivjetmë MWC i rinovuar dhe i përshtatur.Një operator irlandez ka konfirmuar se versioni 3G i telefonit Nokia 3310 "> 3310 do të arrijë më vonë gjatë këtij viti. 3310 "> 3310 me lidhjen 3G tek operatori irlandez “Three Ireland ” pritet të jetë i pranishëm në fund të shtatorit ose fillim të tetorit, ndërsa informacionet lidhur me çmimin nuk janë bërë të ditura. /albeu.com/