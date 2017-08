Japonia ndërton super-kompjuterin më të shpejt në botë

Shtuar më 03/08/2017, ora 16:53

Një kompani japoneze po ndërton super-kompjuterin më të shpejtë në botë i cili mendohet që do të ndihmojë në kërkime mbi inteligjencën artificiale. Kompjuteri vepron me 130 petaflops që do të thotë që një kompjuter i tillë mund të bëjë 130( 1015 "> 1015 ) kalkulime në sekondë. Kompjuteri do të hidhet në treg në prill të vitit të vitit të ardhshëm. /albeu.com/