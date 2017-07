Ja mënyra e saktë si duhet ta përdorni kompjuterin (VIDEO)

Shtuar më 23/07/2017, ora 17:50

Shpeshherë mënyra si qëndroni para kompjuterit tuaj nuk është kaq e mirë.E njëjta vlen edhe për mënyrën si shkruani në tastierë, apo formën si e mbani krahun tuaj kur mbani Shpina juaj duhet të jetë e drejtë, sytë tuaj duhet të jenë drejt me kompjuterin , krahu juaj duhet të jetë i rrafshët që të mos keni dhimbje në kyç kur dora përdor mausin Gjithashtu, gishtërinjtë tuaj duhet të jenë të fokusuar në këto shkronja të tastierës: A,S D, F si dhe J,K,L.Duhet që të praktikoni në mënyrë që të mësoni pastaj të shkruani pa gabime në tastierën tuaj. Më poshtë do të mund të njiheni edhe me të dhënat tjera për kompjuterin dhe telefonin tuaj. /albeu.com/