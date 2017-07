Iphone 8 sjell një version me ngjyrë të re

Shtuar më 10/07/2017, ora 17:38

Një fjalë e lëshuar nga Benjamin Geskin thotë se celulari i ri i Apple do të vijë në katër ngjyra, duke përfshirë një të re të quajtur “pasqyrë”. Geskin , që është një ‘zbulues’ i rregullt i detajeve të pajisjeve të reja të Apple , nuk dha shumë detaje por publikoi një fotografi të një iPhone me një kasë si pasqyrë.Një diçka të tillë nuk e kemi dëgjuar më parë, por ka kuptim.Kjo pasi me pothuajse çdo lansim të iPhone, Apple sjell një ngjyrë të re interesante – si rasti me iPhone 7, që e solli ngjyrën e re Jet Black, me iPhone 6 rozë të artë dhe me iPhone 5s që ishte i artë. /albeu.com/