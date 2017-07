Google do të mbështesë 11 celularë me Daydream VR

Shtuar më 26/07/2017, ora 20:56

Por kjo mund të jetë gati të ndryshojë, në pak muaj. Duke folur gjatë prezantimit të fitimeve për kompaninë Alphabet, kompaninë mëmë, CEO i Google , Sundar Pichai dha një numër shumë interesant, 11.Kjo është me sa duket numri i pajisjeve që do të mbështesin Daydream VR deri në fund të këtij viti.Kjo duket si një numër i madh në krahasim me gjendjen aktuale.Nëse i shtojmë Pixels Google me Moto Z, ZTE Axon 7, Asus Zenfone AR, si dhe Mate 9 Pro dhe Porsche Design Mate 9 të Huawei, bëhen gjithsej 7 celularë.Samsung Galaxy S8 dhe S8 + tani janë në procesin e bërjes së mundësive me Daydream , kështu që tashmë janë nëntë pajisje Daydream VR përdor një nga telefonat e sipërpërmendur së bashku me një pajisje të përputhshme, siç është Google Daydream View për të ju zhytur në përmbajtjen 360 shkallëshe.Sistemi është shumë më i lehtë sesa konkurrentët më të fuqishëm të VR-së, si Vive i HTC-së ose Oculus Rift, dhe gjithashtu është me të vërtetë i lëvizshëm, ndryshe nga ato. /albeu.com/