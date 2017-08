Facebook sjell "stories" edhe në versionin desktop

Shtuar më 03/08/2017, ora 23:24

Historitë e Facebook , kloni i Snapchat që qëndron sipër ‘News Feed’ në aplikacionin për celular, është duke u publikuar edhe për faqen e Facebook në desktopet e kompiuterave.Kështu, Historitë nuk do të jenë në krye të faqes, por do të shkojnë në anën e djathtë.Një pikëpyetje e vogël qëndron në hapësirën e Historive , e cila shpjegon qëllimin e veçorisë, kur e vendosni kursorin mbi të.Shpjegimi thotë se Historitë konsistojnë me fotografi dhe video, të cilat janë të dukshme për 24 orë para se të zhduken. Facebook ka konfirmuar se publikimi i Historive në desktop është duke u konsideruar ende, por thotë se një lançim më i gjerë i tyre pritet së shpejti.Po ashtu publikimi i Historive në aplikacionin Facebook nuk ishte pritur mirë nga përdoruesit, të cilët paraprakisht e kishin marrë këtë veçori në Instagram. /albeu.com/