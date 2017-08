Facebook e di kur po ndaheni nga partneri

Shtuar më 03/08/2017, ora 09:35

Duket e çuditshme por në fakt Facebook e parashikon sjelljen para një ndarjeje.Rreth një javë para se marrëdhënia të mbarojë, përdoruesi fillon të komunikojë më aktivisht me miqtë dhe familjen përcjell albeu.com.Gjithashtu ai e rrit shkëmbimin e mesazheve dhe dhënien e komenteve në publik Në ditën ndarjes numri i bashkëveprimeve me përdoruesit e tjerë rritet me 225%: kjo është mbështetja e miqve dhe të afërmëve që e dinë se ku po shkon lidhja juaj. /albeu.com/