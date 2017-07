Eksperimenti që tregon se telefonat po na "vrasin"

Shtuar më 28/07/2017, ora 17:25

Kur dilni në rrugë do shikoni njerëz që shikojnë telefonin shumicën e kohës. Disa shkruajnë mesazhe, disa përdorin mediat sociale, disa lexojnë ndonjë lajm, e rëndësishme është që në mesin e 10 personave, ju gjithmonë do të shikoni se 9 nga ta janë duke përdorë telefon.Së fundmi, studimi i kryer ga Shkolla e Biznesit McCombs në Universitetin e Teksasit në Austin njoftoi se kapaciteti ynë njohës është zvogëluar ndjeshëm për shkak të përdorimit të shpeshtë të telefonave të mençur.Një një eksprimet të kryer në këtë studim, pjesëmarrësve u është kërkuar të marrin një sërë testesh kompjuterike që kërkonin shkallë të lartë përqëndrimi. Studiuesit kërkuan të matin kapacitetin njohës të pjesëmarrësve – me fjalë të tjera, aftësinë e trurit për të mbajtur dhe përpunuar të dhënat në çdo kohë të caktuar.Ata gjetën se shumica e përsonave që morën pjesë në këtë eksperiment nuk ia dolën me sukses që të mbanin mend detyrat e tyre.“Ne shohim një prirje lineare që sugjeron që ndërsa telefoni i mençur bëhet më i dukshëm, kapaciteti njohës pjesëmarrësve zvogëlohet pra vret përqendrimin,” ka thënë autori i studimit, Adrian Ward.Sipas tyre, përdorimi i telefonit gjatë një periudhe të gjatë kohore, zbeh edhe entuziazmin për të kërkuar gjëra reale dhe vret kurreshtjen për të prekur gjërat që na rrethojnë. /albeu.com/