Apple planifikon tre iPhone të rinj për vitin 2018

Shtuar më 07/07/2017, ora 17:51

Nikkei ka konfirmuar se Apple ka mbyllur tashmë cdo plan dhe i ka synimet e qarta për në treg.Modelet iPhone të publikuar në pjesën e dytë të vitit 2018 "> 2018 do të shfrytëzojnë teknologjinë e ekranit të përditësuar.Raporte të mëaparshme kanë sugjeruar se Apple nuk do “të hidhet” në tërësi në OLED deri në vitin 2019, por burime të afërta me furnizuesin thonë se kompania Apple bëhet nervoze kur bie fjala te implementimi i paneleve OLED.Kjo sepse Apple edhe këtë vit do të prezantojë tri modele iPhone, por pritet vetëm njëri prej tyre të ketë ekran OLED, ndersa dy të tjerët do të kenë panel LCD. /albeu.com/