Xhensilës i shkëlqejnë sytë nga dashuria për Besin: Jo një, por dy dasma do bëjmë (FOTO LAJM)

Shtuar më 14/06/2017, ora 19:58

“7 vite të bekuara për mua” i quan këngëtarja Xhensila Myrtezaj vitet me partnerin e saj, Besin, me të cilin këtë vit do të kurorëzojë në martesë dashurinë disavjeҫare. Përgatitjet kanë filluar, fustani është zgjedhur dhe gjithҫka është vendosur. Por data… ende jo. E kanë vendosur edhe atë, por duan ta mbajnë për vete.Megjithatë, Xhesi, e ftuar këtë pasdite në studion e Tv Klan, “Rudina”, ka zbuluar detaje të tjera për dasmën që pritet të jetë këtë verë. E pyetur si e ndien veten para kësaj ngjarjeje të rëndësishme të jetë s, Xhesi tregon se ndihet shuëm e emocionuar: “Është shumë emocionuese, është një emocion i bukur, ndihem shumë e lumtur”, shkruan Class.E pyetur për datën, Xhesi tha se edhe atë e kanë vendosur, por duan ta mbajnë për vete, por ka zbuluar se nuk do të ketë një, por dy ceremoni dasme: “Janë dy ceremoni. Dasma e parë është me shoqërinë dhe miqtë tanë që kanë qenë gjatë gjithë kohës me ne dhe na kanë mbështetur në ҫdo hap, dhe dasma tjetër pastaj me familjet tona respektive…” – rrëfen Xhensila.Pjesa më e bukur, ajo që po i shijon më shumë është fustani, për të cilin po bashkëpunon me stilistin e njohur Valdrin Sahiti.Po Besi? Si po e përjeton ai këtë periudhë? Xhesi thotë se ata të dy po bëjnë bashkë ҫdo lloj përgatitjeje: “Unë dhe Besi jemi një, i kemi idetë e qarta dhe të përbashkëta, e kemi ndarë dhe projektuar se si do të jetë e gjitha, kështu që besojmë se do të jetë diҫka e bukur.”Pa dyshim që do të jetë, por atë datën nuk e morëm. /albeu.com/