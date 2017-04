Victoria Beckam: Nuk kam qenë kurrë më e mira e Spice Girls (FOTO LAJM)

Abonohu për lajmet me e-mail: E-maili juaj: Tani, kontrolloni e-mailin tuaj dhe konfirmoni abonimin!

Shtuar më 07/04/2017, ora 17:13

Modelja, këngëtarja dhe fashion-dizainerja e njohur Victoria Beckam është shfaqur në kopertinën e revistës Elle U.K. për muajin maj. Krahas setit fotografik, zonja Beckam ka dhënë edhe intervistë, ku ka folur për karrierën në muzikë dhe për linjën e re të rrobave.Pavarësisht se në fillim vëmendjen e mori nga grupi Spice Girl, Victoria ka treguar për Elle se nuk ka qenë kurrë këngëtarja më e mirë aty, përcjell Blitz.al.“Të qenurit pjesë e Spice Girl ishte një eksperiencë mjaft e bukur, por nuk kam qenë kurrë më e mira aty…qoftë në të kënduar, apo edhe në të kërcyer”, – është shprehur Victoria . “Mësova shumë gjatë kohës që isha me vajzat e tjera rreth skenës, dritave, kostumeve, por moda është e vetmja gjë në të cilën shpalos të gjithë talentin tim.”.Më pas ajo shton: “Tashmë kam më shumë vetbesim, krahasuar me kohën që isha në grup. Dhe kjo më bën të ndihem mirë!”.Edhe pse mamaja e 4 fëmijëve ka refuzuar çdo ofertë për t’u ribashkuar me ish-grupin britanik, ajo u shfaq në spektaklin e James Corden, “Carpool Karaoke”, ku këndoi disa këngë të Spice Girls.